شكرا لقرائتكم خبر عن حرس السواحل الجزائرية توقف 16 مهاجرا غير شرعى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت وحدات من حرس السواحل الجزائرية 16 مهاجرًا غير شرعي، من جنسيات أفريقية قبالة شواطئ محافظة بمستغانم شمال غرب البلاد.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أفادت المجموعة الإقليمية لحرس السواحل الجزائرية اليوم، أن المهاجرين أوقفوا على بعد 30 كيلومتر شمال غرب سواحل مدينة مستغانم، وهم في طريقهم إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، في هجرة غير شرعية.
ولفتت المجموعة النظر إلى أن الإجراءات القانونية اتخذت بشأن المهاجرين.
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