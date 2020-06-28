الجزائر: إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا 13 ألفا و273 مصابا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كسرت أعداد المصابين بفيروس كورونا بالجزائر حاجز الـ13 الف مصاب، مع ارتفاع الحصيلة اليومية للمصابين إلى 305 مصابين في أعلى حصيلة منذ ظهور المرض في شهر فبراير الماضي.

وأعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الأحد ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا بالبلاد إلى 13 ألفا و273 مصابا و897 حالة وفاة.

وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي إنه تم تسجيل 305 حالات جديدة، و5 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت حالات للشفاء 9371 حالة.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وخففت السلطات الجزائرية حظر التجوال ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.

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