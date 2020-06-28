شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رجل الأعمال الإماراتى سعيد أحمد آل لوتاه.. بعد نعى بن راشد له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى اليوم، الأحد، رجل الأعمال الإماراتى سعيد أحمد ناصر آل لوتاه ، ونعاه الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى.

ووفقا لوسائل إعلام إماراتية، سعيد بن أحمد بن ناصر بن عبيد آل لوتاه، كان رجل أعمال إماراتى ناجحاً، وكان رئيس مجلس إدارة مجموعة سعيد أحمد لوتاه وأولاده، وله الكثير من الإنجازات فقد قام بتأسيس منطقة بورسعيد، وقام بتأسيس أول جمعية تعاونية استهلاكية في دولة الإمارات ودول الخليج، من أجل توفير اللحوم الإسلامية عام 1972، وأسس بنك دبي الإسلامي عام 1975، وهو يُعتبر أول بنك إسلامي في العالم، وعمل كرئيس لمجلس إدارته لسنوات عديدة، وأسس منطقة بدر ومدينة لوتاه.

وأسس أول شركة للتأمين الإسلامي عام 1979، ومؤسسة تربية للأيتام عام 1982، وقد عمل على تربيتهم وتوفير حياة كريمة لهم، وأسس أول مدرسة إسلامية رائدة في العالم باسم المدرسة الإسلامية للتربية والتعليم عام 1983، وقام بتأسيس أول كلية طبية في الإمارات ودول الخليج العربي، وسماها كلية دبي الطبية للبنات عام 1986، وقام بتأسيس كلية الصيدلة للبنات لأول مرة في دبي عام 1992.

وحصل سعيد على العديد من الجوائز تقديراً لمكانته، حيث حصل على جائزة تقديرية عن كتابه الموسوم لماذا نتعلم، من جمعية المعلمين بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 1996، وقد حصل على لقب رجل الاقتصاد الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1999، وتم مُنحه درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة باركتون في أيوا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1999، وهو عضو فعال في الرابطة البريطانية للتعليم المفتوح بإنجلترا، وتم منحه درجة الدكتوراة الفخرية من الأكاديمية الدولية للمعلوماتية في روسيا بالاتفاق مع هيئة الأمم المتحدة عام 2003 .