شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يعتقل فلسطينيين من محافظة القدس المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، شابين فلسطينيين من بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة.

وةفقا لما ورد في وكالة الأنباء السعودية "واس"، أفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين بلال أبو الزكي، وقـســام حلبية، عقب دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وفى وقت سابق، أحرق مستوطنون يهود متطرفون السبت، أراض زراعية في بلدة بورين جنوب نابلس.

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وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس - لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن عددا من المستوطنين أضرموا النار في حقول زراعية شرق بلدة بورين، بالقرب من مستوطنة "جفعات رونيه"، ما أدى لاحتراق مساحات شاسعة من المحاصيل وأشجار الزيتون.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينيا من مخيم شعفاط، أثناء تواجده في منطقة باب الأسباط بالقدس المحتلة، كما اعتقلت شابا آخر عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، بحجة حيازته سكينا، وأغلقت الحاجز المذكور واحتجزت مئات المواطنين والمركبات.