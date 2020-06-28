شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تضع 4 سيناريوهات لمواعيد العام الدراسى المقبل وسط إجراءات احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت وزارة التربية والتعليم الإماراتية 4 سيناريوهات لمواعيد العام الدراسى المقبل، وفق نظام "التعليم الهجين" فى المدرسة الإماراتية الذكية، على أن يكون التعليم المدرسى بنسبة 70%، و30% تعلّماً إلكترونياً، وتتراوح ساعات الدراسة بين 5 ساعات ونصف الساعة وست ساعات، وذلك وفق دليل إجرائى، وضعته الوزارة، بحسب صحيفة البيان الإماراتية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم الإماراتية فى إجراءاتها، لاستئناف العام الدراسى المقبل، أن السيناريوهات الأربعة، تحقق وقتا مرناً، يواكب احتياجات وميول الطلبة، وتعديل أوقات دراستهم، بما يتناسب مع قدراتهم التعليمية المختلفة، والاستخدام الأمثل للمواصلات والنقل المدرسى، من خلال تقليل عدد أيام التعلم المدرسى، وتخفيف عبء الدوام المدرسى على الطلبة، وتنويعه بين المدرسة والمنزل، ما ينعكس أثره على الحياة الاجتماعية، فضلاً عن سهولة تطبيق سيناريوهات متنوعة عند حدوث أزمة أو كارثة طبيعية.

ووضعت الوزارة 26 إجراء احترازياً لاستئناف العام الدراسى، وتتمثل أهم تلك الإجراءات، فى حصر الطلبة الذين لديهم حالات مرضية وأصحاب الهمم، وتقديم الدعم النفسى والمعنوى لأولياء الأمور الذين لا يرغبون بإرسال أبنائهم للمدرسة في بداية العام الدراسي، وتطبيق الإجراءات الوقائية، وتطبيق استئناف دوام الطلبة بنسبة تتراوح بين 30 و50 % من الطاقة الاستيعابية في الغرف الصفية والحافلات، وفق الاشتراطات الاحترازية، وتوعية أولياء الأمور بعدم إحضار أبنائهم للمدرسة، إذا كانوا يعانون أى أعراض صحية، حفاظاً على السلامة، وغيرها من الإجراءات.