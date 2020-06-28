البرهان: علاقات السودان وتركيا متطورة بكافة المجالات

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

وصف رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، الأحد، علاقات بلاده مع تركيا بأنها "متطورة في كافة المجالات".

جاء ذلك خلال لقائه في القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، مع السفير التركي بالخرطوم عرفان نذير أوغلو، وفق بيان صادر من إعلام مجلس السيادة.

وذكر البيان أن "البرهان أشاد بالعلاقات الثنائية المتطورة بين السودان وتركيا في كافة المجالات، وبجهود البلدين المتواصلة من أجل خدمة مصالح شعبيهما الصديقين".

ونقل البيان عن السفير نذير أوغلو قوله إن "اللقاء مع البرهان تناول العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية".

Advertisements

وأشار إلى أنه تطرق للمساعدات الطبية التي قدمها الهلال الأحمر التركي، مؤخرا، لتعزيز جهود حكومة السودان للتصدي لجائحة كورونا.

وكشف عن اعتزام تركيا تقديم مساعدات أخرى كبيرة للخرطوم في القريب العاجل.

وتعهد نذير أوغلو، بنقل تركيا خبراتها إلى السودان في مختلف المجالات بما يعزز ويطور علاقات البلدين على كافة الأصعدة، وفق البيان.

وتشهد العلاقات بين أنقرة والخرطوم تطورا خلال العقدين الماضيين، وتحديدا منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا عام 2002، حيث وضع خطة طموحة لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.