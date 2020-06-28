305 حالات.. الجزائر تسجل "رقما قياسيا" بإصابات كورونا

الجزائر / عبد الرزاق عبد الله / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الأحد، تسجيل 305 إصابات بكورونا، تمثل أكبر حصيلة بالفيروس منذ ظهوره في البلاد نهاية فبراير/ شباط الماضي.

وقالت الوزارة في بيان: "تم تسجيل 5 وفيات، و305 إصابات بالفيروس، إضافة إلى تعافي 169 مريضا".

وأوضحت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 13 ألفا و273، منها 897 وفاة، و9 آلاف و371 حالة تعاف.

ولليوم الثالث على التوالي تسجل الجزائر معدلات قياسية في إصابات كورونا، حيث رصدت الجمعة 240 إصابة كانت الأعلى منذ ظهور الوباء، فيما بلغت الإصابات السبت 283.

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وفي 7 يونيو/ حزيران الجاري، شرعت السلطات في تنفيذ خريطة طريق من أجل الرفع التدريجي للحجر الصحي.

وشملت الخريطة استئناف نشاطات اقتصادية وتجارية، ورفع حظر التجوال الليلي في 19 محافظة من بين 48 في البلاد.

ومنذ هذا التاريخ، شهدت البلاد زيادة مضطردة في عدد الإصابات والوفيات يوميا.

وقبل أيام، علق الناطق باسم اللجنة العلمية لمتابعة الوباء على مستوى وزارة الصحة جمال فورار، على الوضع بالقول: "زيادة حالات الإصابة كان متوقعا بتخفيف تدابير الحجر، وإنه ليس مقلقا". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.