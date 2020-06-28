العراق.. وفاة رئيس حزب "العدالة التركماني" بكورونا

بغداد/علي جواد/ الخليج 365

- أنور بيرقدار توفي في محافظة كركوك عن شعمر ناهز 64 عاماً

- بيرقدار أسس عام 2003 حزب "العدالة التركماني" وانتخب رئيسا له

- حزب العدالة من أبرز 9 أحزاب وحركات تركمانية في العراق

أعلن حزب العدالة التركماني بالعراق، الأحد، وفاة رئيسه أنور حميد بيرقدار، فيما قال مصدر برلماني ذو صلة، إن الأخير توفي جراء إصابته بفيروس كورونا.

وقال الحزب، في بيان مقتضب: "انتقل إلى رحمة الله تعالى، رئيس الحزب، بيرقدار، سائلين المولى عز وجل أن يتقبله في الشهداء والصالحين".

ولم يذكر البيان سبب الوفاة، فيما قال البرلماني، حسن تورهان، للأناضول، إن "بيرقدار توفي في محافظة كركوك (شمال) إثر إصابته بكورونا".

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وأضاف تورهان، وهو قيادي بالجبهة التركمانية، أن "فقدان بيرقدار خسارة كبيرة".

فيما قال أسامة النجيفي، رئيس "جبهة الإنقاذ والتنمية" (11 مقعدا في البرلمان من أصل 329) في بيان، إنه "تلقى بحزن عميق نبأ وفاة بيرقدار متأثرا بإصابته بكورونا".

وأنور بيرقدار من مواليد 1956 يحمل شهادة البكالوريوس في العلوم الزراعية، أسس عام 2003 حزب العدالة التركماني وانتخب رئيسا له، وشغل منصب ممثل التركمان في لجنة المادة 140 من الدستور العراقي، وانتخب عام 2005 رئيسا للجبهة التركمانية.

وحزب العدالة التركماني، من أبرز 9 أحزاب وحركات تركمانية في العراق.

وحتى مساء الأحد، سجل العراق، 45 ألفاً و402 إصابة بكورونا، توفي منهم 1756، وتعافى 21 ألفا و122.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.