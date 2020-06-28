العراق.. انطلاق عملية عسكرية "للضغط" على داعش

بغداد/علي جواد/ الخليج 365

أطلق الجيش العراقي، الأحد، عملية عسكرية واسعة بمناطق في شمالي وشرقي البلاد، لإحكام السيطرة عليها والضغط على تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة (تابعة لوزارة الدفاع)، إن "قواتنا بدأت عمليات عسكرية واسعة في مناطق شمالي محافظة صلاح الدين وجنوبي كركوك ونينوى (شمال)، وشمالي محافظة ديالى (شرق)".

وفي تصريح للأناضول، ذكر الخفاجي، أن القوات العراقية بدأت بالانتشار في المناطق المذكورة، في خطة تهدف إلى الضغط على مسلحي تنظيم "داعش".

وأشار أن القوات العراقية تمكنت من حصر الإرهابيين في مناطق محدودة.

وأضاف أن "العمليات العسكرية الحالية تختلف عن السابقة التي كانت تقتصر على تطهير المناطق، فالآن القوات الأمنية بعد تطهيرها للمناطق المستهدفة بدأت بالانتشار فيها لمنع أي حركة لمسلحي داعش".

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وفي سياق متصل، ذكر المتحدث العسكري، أن القوات الأمنية تمكنت من قتل إرهابيين اثنين قبل تنفيذهما هجوما يستهدف قوات الشرطة الاتحادية في ناحية "الحويجة"، جنوبي كركوك.

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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