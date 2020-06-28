هيئة الأمر بالمعروف بعسير تفعّل مبادرة “حسن الوفادة” بنسختها الثانية

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير مبادرة “حسن الوفادة” بنسختها الثانية والتي أطلقها صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير تركي بن طلال آل سعود حفظه الله.

حيث تم التفعيل بتركيب شعار المبادرة لهذا العام 1441 هجري (مرحباً ألف في عسير ، #تنزه_بحذر ) على مباني الهيئات والمراكز وعلى المركبات الرسمية، حيث يتماشى هذا الشعار مع الأوضاع الحالية في انتشار جائحة كورونا والتي تتطلب التباعد وتطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار هذا الفايروس.

ويأتي هذا التفعيل إنفاذاً لتوجيه سمو أمير المنطقة حفظه الله، وبمتابعة حثيثة من فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير، وذلك لاستقبال ضيوف المنطقة وزوّارها بالتشارك مع جميع الجهات الحكومية بالمنطقة، وتجسيد هذه المبادرة في نُبل الأخلاق وحسن التعامل وبشاشة الوجه وطلاقة المحيا، وترجمة هذا الشعار على أرض الواقع بما لايتعارض مع مادعت إليه وزارة الصحة من بروتوكولات وقائية واحترازية لسلامة الجميع.