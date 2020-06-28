شكرا لقرائتكم خبر عن «العقاري» يُودع 1.3 مليار ريال في حسابات مُستفيدي «سكني».. تفاعل كبير من المغردين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أودع صندوق التنمية العقارية اليوم الأحد، 1,370 مليار ريال، في حسابات المواطنين من مُستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر يونيو 2020م.

وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، إن 461 مليون ريال من إجمالي الدعم هذا الشهر خُصصت لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، فيما قدمت 885 مليون لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين على رأس العمل في جميع القطاعات العسكرية، و24 مليوناً ريال دعماً لمستفيدي مبادرة المدنيين ممن تقدموا بطلباتهم للمبادرتين قبل 31مايو 2020م.

وأشار إلى أن إجمالي ما أودع في حسابات مستفيدي “سكني” منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م وحتى يونيو 2020، تجاوزت 21.8 مليار ريال، مُشدداً على حرص الصندوق والتزامه بإيداع الدعم دون تأخر في حسابات المواطنين، إذ حرص الصندوق على إيداع الدعم خلال الأشهر الثلاثة الماضية مبكراً عن موعده المُعتاد بسبب ظروف جائحة كورونا، مؤكداً على استمرارية الدعم للمواطنين بما يحقق أهداف الصندوق لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول.

سهولة الإجراءات

وأفاد أن سهولة الإجراءات وتنوع المُنتجات تهدف إلى تحقيق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة لدعم تملك المواطنين للمساكن بالشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية من القطاع الخاص لرفع نسبة تملك المواطنين إلى 70% بحلول 2030 تماشياً مع مُستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية 2030-.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية مستمر في تقديم خدماته عن بُعد لمستفيدي القرض المدعُوم من خلال أكثر من 30 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www. redf.gov.sa، كما أن فروعه حول المملكة تستقبل المستفيدين بعد حجز موعد مُسبق مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية، ويقوم مركز العناية بالمستفيد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المواطنين عن برنامج القرض العقاري المدعُوم والحلول التمويلية على مدار الساعة.

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خطوات الحصول على الدعم

وتفاعل عديد من المغردين مع “الصندوق العقاري” عبر تويتر، حيث استفسر أحدهم عن الخطوات التالية للحصول على الدعم.

وقال أحد المغردين “أنا مستحق من وزارة الاسكان سكني ما هي الخطوة التالية هل أذهب إلى صندوق التنمية العقاري أو فرع وزارة الإسكان”.

ورد حساب العناية بالمستفيدين بقوله “حال كانت حالة الاستحقاق لديك مستحق تعني بأنه يمكنك الإستفادة بشكل فوري من أحد منتجات برنامج سكني،ولمعرفة المزيد نأمل منك زيارةموقع سكنيوالنقر على أيقونة الحلول السكنية”.

مبادرة تجديد المساكن

واستفسر مغرد آخر عن مبادرة تجديد المساكن هل هي لا تزال قائمة حاليا؟

ورد حساب العناية بالمستفيدين بقوله “تم إيقاف التقديم على مبادرة تجديد المساكن في تاريخ 2020/05/18م، وإذا سبق لك التقديم على المبادرة قبل التاريخ المذكور، ستتم خدمتك لاستكمال الإجراءات إن شاء الله”.