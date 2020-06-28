شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة» يكشف عن أمر مهم بشأن عدوى ووفيات كورونا بين الأطفال (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي،أن مضاعفات تأثير فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19” على صحة الأطفال أقل بكثير من الكبار، ولم ترصد عالمياً وفيات لمن هم دون سن العاشرة من العمر نتيجة الإصابة بكورونا.

Advertisements

وأوضح “العبدالعالي” أن الأطفال يمكنهم أن ينقلوا العدوى إلى أطفال مثلهم أو البالغين ممن حولهم، أيا كان العمر، مضيفاً أن فيروس كورونا يؤثر على الأطفال وإن كانت الإصابة لديهم أقل خطورة وأقل حدة عن إصابات البالغين، إلا أنه حذر من إصابتهم بالفيروس حال إصابتهم بأمراض مزمنة، ما قد يعرضهم لمضاعفات أو مشاكل صحية.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمد العبدالعالي أعلن أن العدد الجديد من الحالات المؤكدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) بلغ (3989) حالة، وبلغت نسبة الأطفال فيها 11٪، والبالغين وكبار السن 89٪.