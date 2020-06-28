شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. موجة غبار كثيف تحجب الرؤية على طريقي الساحل القديم والجديد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) من موجة غبار تداهم أجزاءً من طريقي الساحل القديم والجديد في منطقة مكة المكرمة.

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وأضاف مركز “911”، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، “أن الحالة الجوية تسببت في شبه انعدام في الرؤية الأفقية، ويرجى من سالكي الطرق أخذ الحيطة والحذر”.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كانت قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تأثيرا لرياح نشطة على مناطق (الشرقية ، الرياض ، نجران) فيما تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات “جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة”.