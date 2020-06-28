شكرا لقرائتكم خبر عن التدريب التقني تعلن بدء التقديم على برامج المعاهد الصناعية الثانوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بدء التقديم على برامج المعاهد الصناعية الثانية، موضحة أن التقديم متاح الآن ويستمر حتى 17-11-1441هـ.

شروط التقديم لبرامج المعاهد الصناعية الثانوية – صباحي الفصل الأول 1442هـ:

– أن يكون المتقدم سعودي أو من أم سعودية

– أن يتوفر لديه أحد المؤهلات المطلوبة: شهادة الكفاءة المتوسطة، شهادة إتمام الصف الأول الثانوي، شهادة إتمام الصف الثاني الثانوي، الثانوية العامة.

– أن لا يقل سن المتقدم عن 16 سنة

– أن لا يكون المتقدم مستمرا في ذات البرنامج التدريبي المتقدم عليه

– يشترط عدم التقديم على أي برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية

Advertisements

شروط التقديم على برامج المعاهد الصناعية الثانوية مسائي الفصل الأول 1442هـ:

– التقديم متاح لجميع أفراد المجتمع

– أن يكون مستوى الدخول شهادة الكفاءة المتوسطة

– أن لا يقل سن المتقدم عن 16 سنة

– أن لا يكون المتقدم مستمرا في ذات البرنامج التجريبي المتقدم عليه.

– يشترط عدم التقديم على أي برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية

– التقديم مفتوح للموظفين وغير الموظفين

وأوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن التقديم متاح على الرابط التالي (اضغط هنا).