السعودية... توجيه من وزير الحرس الوطني

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن الأمير عبد الله بن بندر، وجه بفتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الثانوية للعام الدراسي 1442 هجرية (2020).
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وذكرت كلية الملك خالد العسكرية أنه "يلزم استكمال المعلومات المطلوبة، وأن المتقدم يتحمل أي تبعات في حال تقديمه بيانات غير صحيحة".
وتابعت، بحسب "واس": "لن يتم النظر في أي طلب غير مستوف لشروط القبول والتسجيل، مشيرة إلى أن نتائج الترشيح الأولى ستعلن على الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل وعن طريق رسائل الجوال".
وأشارت الوكالة السعودية إلى أن "الكلية دعت الراغبين بمعرفة شروط القبول وتعليمات التسجيل إلى زيارة الموقع الإلكتروني للجنة، حيث يتوجب على المتقدم أن يكون لديه حساب مفعل في (أبشر) وذلك لتمكينه من إكمال إجراءات التسجيل لاحقا على موقع اللجنة عن طريق النفاذ الوطني الموحد".
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