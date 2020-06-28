ونشر المدون الروسي يوجين كوليسنيك، صورا رائعة تظهر الهرم الخرساني الكبير الذي شيدته العائلة قائلا: "على بعد عشرات الكيلومترات من سان بطرسبورغ، في قرية استينكا، يمكنك بسهولة العثور على نسخة دقيقة من هرم خوفو بمقياس 1:19".
وأضاف المدون: "تم معايرة جميع المستويات الأربعة للهرم بدقة وإعادة إنتاجها، بما في ذلك البوابة والتابوت والمتاهات الداخلية".
ونوه المدون إلى أن مساحة الهرم تبلغ حوالي 169 مترا مربعا بارتفاع حوالي 9 أمتار، بوزن يقدر بحوالي 400 طن.
وأشار المدون إلى أن الزوجين أطلقا على الهرم اسم "تحوت"، وهو إله الحكمة عند الفراعنة القدماء، وتم مراعاة العلوم الثقافة المصرية القديمة والكتابات والتصاميم الفرعونية عند بنائه.
وبحسب المدون يعمل الزوجان على إنشاء مجمع عملي بداخله لدراسة تأثير العناصر الثقافية المصرية على الحالة البشرية، وتم تزويده بالانترنت وبصالة داخلية.
وقال المدون في ختام حديثه: "بالطبع أنا سعيد بصدق للزوجين الذين يمتلكون الوسائل والقوة للقيام بهذه الهواية".
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب عشقهما لمصر... زوجان روسيان يبنيان هرم خوفو... صور وفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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