وأظهرت مقاطع الفيديو مطاردة بين سيارتين، واصطدام متعمد لإحداهما بالأخرى، قبل أن يتطور الأمر للمشاجرة بين مستقليهما، وقذف بالحجارة بين أطراف المشاجرة في شوارع محافظة أحد رفيدة في منطقة عسير.
وبيّنت مقاطع الفيديو الموثقة من أشخاص عدة مطاردة بين مركبتين، إحداهما "جيب"، والثانية "هايلوكس"، بأحد الشوارع، وقام قائد المركبة "الجيب" بملاحقة قائد الهايلوكس، وتعمد صدمه بالقوة، وانحراف سيارته وتوقفها.
وبعد التصادم مرات عدة نزل السائقان ومرافقوهما، واندلعت مشاجرة فيما بينهم، وحاول البعض فض الشجار الذي لم يُعرف أسبابه.
وبحسب وسائل الإعلام السعودية، تمكنت شرطة عسير من القبض على أطراف المشاجرة وهم 4 أشخاص في العقد الثالث والرابع من العمر، وجار التحقيق معهم وإجراء اللازم.
كانت هذه تفاصيل خبر على طريقة هوليوود... مطاردة وصدام متعمد بين سيارتين في السعودية تنتهي بمشاجرة عنيفة... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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