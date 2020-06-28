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مصر: 30 يونيو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص

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© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany

ونقل الموقع الإلكتروني "مصراوي"، مساء اليوم الأحد، عن وزارة القوى العاملة المصرية، أنه تقرر اعتبار الثلاثاء المقبل إجازة للقطاع الخاص، بعد التوافق مع ممثلي أصحاب الأعمال، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، تحقيقا لمبدأ المساواة بين كافة العاملين بالدولة.

وأصدرت الوزارة المصرية منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، باعتبار الثلاثاء المقبل 30 يونيو، إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.

وأوضحت الوزارة أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

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