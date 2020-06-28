مصر: 30 يونيو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص

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وأصدرت الوزارة المصرية منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، باعتبار الثلاثاء المقبل 30 يونيو، إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.
وأوضحت الوزارة أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
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