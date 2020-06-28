السعودية تسجل 3989 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، 3989 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الإصابات 182493 حالة.

وأوضح التقرير اليومي لرصد حالات الفيروس في السعودية عن تزايد الأعداد في المنطقة الشرقية خاصة الهفوف والدمام. وتم تسجيل 2627 حالات تعافٍ، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 124755 حالة.

وتم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1551 حالة وفاة وبلغت الحالات النشطة، 56 ألفاً و187 حالة، منها 2277 حالة حرجة تتلقى العناية الفائقة.

وبين متحدث وزارة الصحة محمد العبدالعالي أنه مازال رصد الحالات الحرجة مرتفعة إلا أنها مازالت مستقرة ومعظم الحالات الحرجة حاليا تم تسجيلها في الأسابيع الماضية.

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إلى ذلك، فرضت الموارد البشرية السعودية عدد من العقوبات على عن يخالف أنظمة التباعد الاجتماعي ويخالف الإجراءات الوقائية وتنوعت العقوبات ما بين إنذارات وخصم وحرمان من العلاوات.

وفيما يخص منطقة الخليج ففي البحرين سجلت 462 إصابة جديدة بفيروس كورونا مع شفاء 644 حالة ، فيما سجلت عمان 1197 حالة إصابة ليصل إجمالي الحالات إلى 38,150 حالة.

وسجلت الإمارات 437 حالة إصابة جديدة بكورونا مع شفاء 577 حالة أما الكويت سجلت الكويت 551 إصابة بفيروس كورونا مع تسجيل 4 وفيات جديدة، فيما سجلت قطر 750 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا.

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