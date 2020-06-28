شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: 10 إصابات غير محلية بفيروس كورونا و19 حالة شفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 10 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الأحد، جميعها غير محليّة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1121.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، توزعت الإصابات العشر الجديدة بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على النحو الآتي: 7 حالات لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر (1 من السعوديّة، و6 من مصر)، و3 حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، منهم أردنيّان، وحالة من جنسيّة أخرى تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

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وأشار الموجز إلى تسجيل 19 حالة شفاء في مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى إجراء 5148 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن (374708) فحوصات.

وأكدت وزارة الصحة ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي خصوصا مع التوسّع المستمرّ بفتح القطاعات والسّماح لمعظمها بالعمل؛ مشيرة إلى أن خطر الوباء ما زال مستمرّاً رغم انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على المستوى المحلّي.

كما أكدت أهميّة استخدام تطبيق "أمان" للمساهمة في حماية الأفراد من مخالطة الأشخاص المصابين، وكشف حالات الإصابة مبكّراً، داعية الأشخاص الذين وصلتهم تنبيهات عبر التطبيق بسبب مخالطتهم لأشخاص مصابين، إلى ضرورة المسارعة لمراجعة المراكز المختصّة للكشف عن حالاتهم.