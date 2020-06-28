شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 96 حالة وفاة و2140 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل العراق تسجيل قفزات غير مسبوقة فى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث أعلنت وزارة الصحة العراقية فى بيان مقتضب عبر صفحتها بفيس بوك، اليوم الأحد، تسجيل 2140 إصابة ليصل مجموع الإصابات 45402 حالة، بينما سجلت 96 وفاة جديدة، ليرفع إجمالى حالات الوفاة إلى 1756، مقابل تعافى 1184، ليصل إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 21122.

وأمس أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 101 وفاة و2069 إصابة جديدة بكورونا، وفى وقت سابق، أعلنت خلية الأزمة الصحية فى دائرة صحة ديالى العراقية، تسجيل 77 حالة موجبة منها 7 حالات للكوادر الطبية بمختلف تخصصاتهم، ليبلغ العدد التراكمى الكلى للإصابات 1123 حالة.

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وأضافت الخلية - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أنه تم تسجيل 102 حالة شفاء وحالتي وفاة بكورونا في المحافظة.

وفي سياق متصل، أفادت نقابة الأطباء فرع ميسان بتسجيل إصابة 46 طبيبا بكورونا، مضيفة أن عدد الأطباء الذين تماثلوا للشفاء من الفيروس بلغ 17 حالة.

وفى السياق ذاته، قال الناطق باسم خلية أزمة نينوى الدكتور عدي العبادي، إن الخلية عملت على عدم شمول الكوادر الصحية والخدمية والتجارة والأفران والمخابز والمواد الغذائية في إجراءات حظر التجوال المفروض على المدينة بسبب جائحة كورونا.