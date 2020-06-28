المجلس الأعلى للسلام بالسودان يحسم غدا موقفه من القضايا العالقة بالمفاوضات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس مفوضية السلام بالسودان سليمان الدبيلو، إن المجلس الأعلى للسلام سيعقد غدا اجتماعا للتوصل إلى رأى نهائى حول القضايا العالقة في مفاوضات السلام السودانية، لعرضه على وساطة المفاوضات.

وترأس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، اليوم الأحد، اجتماع للمجلس الأعلى للسلام.

وأوضح رئيس مفوضية السلام سليمان الدبيلو، في تصريح صحفي، أن المجلس أثنى على الدور الكبير الذي تضطلع به الوساطة من دولة جنوب السودان لتحقيق السلام في السودان، ورحب بوفد "الجبهة الثورية" (التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية)، في الخرطوم، والمواقف الإيجابية التي طرحتها.

وأكد الدبيلو أن المجلس ناقش القضايا التي حملها وفدا الجبهة والوساطة إلى الخرطوم، التي يزورانها حاليا، وتم التوصل إلى تفاهمات حولها سيتم عرضها مساء اليوم على المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة، التزاما بالمؤسسية.

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