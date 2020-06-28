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لبنان تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، 20 منها من المُقيمين المخالطين لوافدين، وحالة واحدة من اللبنانيين الوافدين من الخارج مؤخراً، مما رفع عدد الإصابات إلى 1740 حالة.

ووفقا لوكالة الأنباء "واس"، أفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنّه خلال الساعات الـ 24 الماضية أجري 1201 فحوصات pcr الخاص بالفيروس، في ظل ارتفاع حالات الشفاء إلى 1134، واستقرار عدد الوفيات على 34.

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