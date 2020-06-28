الجيش الليبي: لا بديل عن إنهاء الميليشيات وفوضى السلاح ورفض العدوان الخارجى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجيش الوطنى الليبى، أنه لا بديل عن إنهاء الميليشيات وفوضى السلاح ورفض العدوان الخارجى، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي العميد خالد المحجوب، قد أكد أن تركيا تواصل جلب المرتزقة إلى ليبيا لمحاربة الجيش الوطني، مضيفا أن تركيا تسعي للاستيلاء على النفط ومقدرات الشعب الليبي، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي تشجع كثيرا بعد تصريحات الرئيس السيسي بشأن ليبيا.

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وأضاف المحجوب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc، المذاع على قناة dmc، تقديم الإعلامى رامى رضوان، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ليبيا في محافظة كانت مدروسة وفي وقت مناسب لافتا إلى أنه تم فضح خطة الميليشيات الإرهابية وتركيا فى ليبيا

وشدد مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي على أن جماعة الإخوان الإرهابية لم تنجح فى السلطة وتستهين بكل شىء ولن تنجح مخططاتها في زعزعة الاستقرار.

وتابع: "العالم أدرك بأن تركيا خاضعة لتنظيم الإخوان الذي لا يُحسن إلا صناعة التنظيمات الإرهابية وصناعة الإرهاب، فتنظيم الإخوان هو من عقد صفقة وأخرج الإرهابيين من أفغانستان وأتى بهم إلى المنطقة، ويسعى الآن إلى تحقيق مشروعه، والإخوان أُتيحت لهم أكثر من فرصة واستلموا السلطة في أكثر من دولة ولم ينجحوا، وآخرها تركيا التي تعاني اقتصاديًا من شبه انهيار، والإخوان يرون أن تركيا لن ينقذها إلا ليبيا، لذلك تم التدخل في ليبيا ورغم كل المليارات لم يتم إسعاف الخزينة التركية، والآن هناك شعور لدى تركيا بأنها لم تحقق شيء لأن المنابع النفط والمنطقة الغنية تحت يد القوات المسلحة".