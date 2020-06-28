شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تسجل 750 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 1477 حالة شفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العامة فى قطر عبر بيان مقتضب بحسابها على تويتر الأحد، تسجيل 750 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرفع إجمالى الإصابات إلى 94.413 حالة، مقابل 1477 حالة شفاء، ليرفع إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 78.702 حالة ، واستقرار حالات الوفاة عند 110 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة فى قطر، أمس السبت، تسجيل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 1153 حالة شفاء، وحالة وفاة واحدة، وبذلك يبلغ عدد حالات الوفاة 110 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد، بينما وصل عدد المتعافين إلى 77.225 حالة، وأكدت صحيفة الوطن البحرينية، وجود 1102 إصابة بين أوساط هؤلاء العاملين.

فى حين أعلن منظمو كأس العالم عن تسجيل أول وفاة بين عمال وموظفين كأس العالم، وفى التفاصيل، أفاد مصدر مقرب من المنظمين القطريين للوكالة الفرنسية، بأنه تم تسجيل 1102 إصابة بالجائحة فى أوساط العاملين فى مشاريع تابعة للبطولة بينما ما تزال 121 حالة منها نشطة.