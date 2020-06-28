شكرا لقرائتكم خبر عن عضو فى مجلس السيادة بالسودان يبحث مفاوضات السلام مع ممثل يوناميد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن شمس الدين كباشى، في الخرطوم، اليوم الأحد، مع جيريمايا مامابولو رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة المشتركة في دارفور "يوناميد"، تطورات مفاوضات السلام السودانية.

وقال جيريمايا مامابولو - في تصريح صحفي - إنه اطلع، خلال اللقاء، على سير وتطورات عملية التفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة، والجهود المبذولة لتجاوز العقبات التي تواجهها، مشيدًا بالدور الكبير الذي تلعبه الوساطة من جنوب السودان في دفع عملية التفاوض.

وأوضح أن اللقاء تطرق إلى مشاركة بعض الحركات في التفاوض في القريب العاجل، وعلى رأسها "حركة تحرير السودان - جناح عبد الواحد نور".

وأكد مباركة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للخطوات التي اتخذتها كافة أطراف عملية التفاوض، معربًا عن أمله بأن يفضي ذلك إلى سودان جديد ينعم بالسلام والاستقرار.

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