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رئيس الأعيان الاردنى يدعو لتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكد رئيس مجلس الاعيان الأردنى فيصل الفايز، اهمية الالتفاف حول القيادة الهاشمية وتقوية الجبهة الداخلية، في هذه المرحلة للتصدى لكل ما يستهدف امن واستقرار الاردن.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، دعا خلال استقباله اليوم الأحد، رئيس واعضاء مجلس ادارة مؤسسة اعمار عجلون، وعدد من ابناء المحافظة والفعاليات الشعبية فيها، الى وضع استراتيجية تعزز إنتاج الغذاء والدواء، ضمن خطة حكومية للتعافي والمنعة، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

 واضاف، انه ورغم صعوبة الأوضاع الحالية، إلا أن الأردن من خلال قيادته الهاشمية الحكيمة، ووعي واخلاص شعبه، سيتمكن من تجاوز التحديات والحفاظ على الوطن آمنا مستقرا.

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