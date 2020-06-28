شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الحربى الإسرائيلى ينتهك الأجواء اللبنانية فى مدينة صيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد الطيران الحربي الإسرائيلي، إلى انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية متجاوزاً كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما القرار رقم 1701.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم، بأنّ الطيران الحربي الإسرائيلي حلق على علو منخفض في أجواء مدينة صيدا الجنوبية وشرقها، إضافة إلى المخيّمات الفلسطينية.

وفى وقت سابق أفادت مصادر أمنية لبنانية، أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية حلقت في أجواء منطقة المتن بجبل لبنان، كما حلقت مقاتلات حربية إسرائيلية على علو متوسط في أجواء منطقتي صيدا وصور جنوب لبنان على علو متوسط، في حين حلقت طائرات مماثلة على علو منخفض، فوق مناطق النبطية وإقليم التفاح بالجنوب اللبناني منفذة غارات وهمية.