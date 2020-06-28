شكرا لقرائتكم خبر عن "موارد الشارقة" تبدأ غدا المرحلة الثانية من فحوصات "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ دائرة الموارد البشرية بالشارقة وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع - متمثلة في منطقة الشارقة الطبية – بدولة الإمارات، غدا، تنفيذ المرحلة الثانية من فحوصات الكشف المبكر عن فيروس كورونا " كوفيد - 19 " لموظفي حكومة الشارقة والتي تستمر 4 أيام.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، يأتي ذلك بعد إنجاز المرحلة الأولى التي غطت كافة موظفي الدوائر والهيئات والمؤسسات الذين عادوا إلى مقار أعمالهم وبلغ عدد الفحوصات التي تم إجراؤها خلالها ما يفوق 9 آلاف فحص .. فيما تستهدف المرحلة الثانية استكمال الفحوصات للفئات التي ستباشر العمل في الفترة القادمة .

وأعرب الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية عن الشكر والامتنان العميق للتوجيهات الحكيمة للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتنفيذ الفحص الطبي لكافة موظفي حكومة الشارقة المواطنين والمقيمين ..منوها بهذا القرار النابع من الحرص الأبوي والاهتمام الكبير بتعزيز سلامة أبناء المجتمع وتوفير بيئة آمنة وصحية في إمارة الشارقة.

وأكد أن إجراء هذه الفحوصات ينعكس بإيجابية على إقبال الموظفين العائدين إلى مقار العمل كونه يعزز لديهم الإحساس بالأمان وتقليل مشاعر التوتر والقلق في مقر العمل، حيث يدركون أنهم ملتحقون ببيئة عمل خالية من الفيروس.

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وقال إن هذا الفحص الوقائي يسهم في دعم جهود الدوائر الحكومية بالإمارة في تنفيذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية اللازمة للعودة الكاملة للموظفين .. مثمنا تعاون جهات ودوائر الإمارة و وعي الموظفين بأهمية هذا الفحص واستجابتهم بالإقبال على إنجازه.

وأعلن عن مواقع الفحص المخصصة في الإمارة حيث ينفذ في مدينة الشارقة بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وفي المنطقة الوسطى بمقر فرع دائرة الموارد البشرية بمنطقة مليحة وفي المنطقة الشرقية بمقار أفرع الدائرة في مدن كلباء وخورفكان ودبا الحصن وذلك مراعاة لمناطق سكن الموظفين وتسهيلا لوصولهم لمقار الفحص.

وأوضح أن مراكز الفحص تستقبل الموظفين لأخذ المؤشرات الحيوية منذ الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا ويستغرق الإجراء كاملا مدة لا تتعدى 5 دقائق .. لافتا إلى أن ظهور النتائج يتم خلال 72 ساعة ويتم إرسالها عبر رسالة نصية للموظف كما تظهر عبر تطبيق الحصن التابع لوزارة الصحة و وقاية المجتمع.

وأكد ابن خادم أن مراكز الفحص تتبع أقصى التدابير الوقائية التي تضمن سلامة كافة المتواجدين، حيث تم تقسيم حضور الموظفين إلى مجموعات تضمن عدم التزاحم ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية المتمثلة في التباعد الجسدي وترك مسافات تصل إلى مترين بين كل موظف وآخر، مع ارتداء القفازات والالتزام بتغطية الأنف والفم بالكمامات.