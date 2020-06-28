محمد بن راشد: 320 مليون درهم لجامعاتنا لتطوير وتحسين الأداء مستقبلاً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، باعتماده 320 مليون درهم ميزانيات إضافية للجامعات الوطنية لتطوير وتحسين أداءها، وذلك خلال ترأسه اجتماعاً لمجلس الوزراء، وغرد بن راشد عبر حسابه بموقع "تويتر"، "اعتمدنا اليوم 320 مليون درهم ميزانيات إضافية لجامعاتنا الوطنية لتطوير وتحسين الأداء مستقبلاً، ستعود الحياة لجامعاتنا ومدارسنا وصفوف طلابنا قريباً.. والحكومة وظيفتها تهيئة بيئة مثالية لعودتهم للعام الدراسي"

وأضاف محمد بن راشد في تغريدة أخرى: "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء أقررنا خلاله "النظام الوطني للزراعة المستدامة"، الهدف تحسين كفاءة مزارعنا الإماراتية، وتعزيز اكتفاءنا الغذائي الذاتي، وخلق فرص جديدة.. كل شيء يتطور في الإمارات.. ونريد التركيز على تطوير أنظمة مزارعنا الإماراتية لتكون بين الأفضل دائماً".

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وفي وقت سابق، زار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مركز السلع المتعددة المتخصص في تجارة الذهب والألماس والشاي والقهوة، وفقا لصحيفة البيان الإماراتية، وقال: "تستحوذ بلادنا على 60٪ من إعادة التصدير العالمي للشاي.. وتضم أفضل مرافق تخزين ومعالجة القهوة عالميًا.. 17 ألف شركة تعمل في المركز، ونستهدف أن نكون الأقوى عالميا في تجارة الذهب والألماس والسلع المتعددة".



محمد بن راشد

كما نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صورا أثناء زيارته، لإحدى المزارع السمكية فى صحراء دبى، ضمن جولاته، بعد عودة الحياة إلى طبيعتها بنسبة كبيرة فى دبى، وعلق بن راشد على الصور، "خلال زيارتى لمزرعة Fish Farm .. من صحراء دبى تنتج المزرعة 3000 طن من الأسماك سنويا.. فخور بكوادر إماراتية تسهم اليوم بشكل حيوى فى ترسيخ الأمن الغذائى للوطن"، وظهر معه فى الصور، نجله الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولى عهد دبى.