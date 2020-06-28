شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد يستقبل الممثل الأمريكى لشؤون إيران ..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى، لدولة الإمارات، براين هوك، الممثل الأمريكى الخاص بشؤون إيران وكبير مستشاري السياسات لوزير الخارجية الأمريكى.

ونشرت وكالة أنباء الإمارات أن اللقاء، الذى عقد فى ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات كافة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها التهديدات التي تمثلها إيران والجهود المشتركة التي تبذلها دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية من أجل ضمان استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط.

وأدان الشيخ عبدالله بن زايد تدخل إيران وحلفائها المستمر في شؤون الدول العربية.. ورحب بزيارة الممثل الأمريكي الخاص بشؤون إيران وكبير مستشاري السياسات لوزير الخارجية الأمريكي مؤكداً على العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والحرص المستمر على دفع آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.

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ونوه إلى الحرص على التعاون المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة من أجل تعزيز الاستقرار في المنطقة مؤكداً على التزام الدولتين بالقضاء على التطرف بكافة أشكاله من أجل ضمان أمن وتسامح واستقرار وسلامة المجتمعات كافة.

من جانبه أكد براين هوك على متانة العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تجمع البلدين الصديقين والعمل المستمر من أجل تعزيز التعاون الاستراتيجي في المجالات كافة.

حضر اللقاء معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسعادة جون راكولتا جونيور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة.