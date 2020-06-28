البابا فرنسيس يدعو للصلاة من أجل اليمن: يعانون من أزمة انسانية خطيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان ورأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم، رعايا الكنيسة حول العالم بالصلاة من أجل الشعب اليمني وانتهاء الأزمة الانسانية التي تعيشها اليمن، وأيضا الصلاة للمتضررين من الفيضانات في أوكرانيا،

وغرد البابا فرنسيس عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "أدعو الجميع للصلاة من أجل شعب اليمن ، وخاصة الأطفال ، الذين يعانون نتيجة الأزمة الإنسانية الخطيرة للغاية ، والمتضررين من الفيضانات الشديدة في غرب أوكرانيا".

وفي وقت سابق، أكد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، أن الأزمة الحالية علمتنا أن العناية والتضحية تغذي الأخوة والتعايش المدني وهذه هي الطريقة للخروج من الأزمة أقوى، وغرد البابا فرنسيس عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "ننطلق مجدّدًا من الشهادات العديدة للمحبة السخية والمجانية علّمتنا خلال هذه الأشهر مدى حاجتنا للقرب والعناية والتضحية لكي نغذّي الأخوّة والتعايش المدني، بهذه الطريقة يمكننا أن نخرج من هذه الأزمة أقوى".

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وتحدث البابا فرنسيس، في تغريدة أخرى على أهمية الصلاة، قائلا: " إن الصلاة تولد من القناعة بأن الحياة ليست شيئًا عابرًا وإنما هي سرّ مدهش يولّد فينا الشعر والموسيقى والامتنان والتسبيح أو الألم والامتعاض والتضرّع".

وكان قد حذر البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، من الوقوع فى وهم جعل الفردانية وتركيز كل شئ على ذواتنا توجيه للحياة فى المجتمع بعد انتهاء حالة الطوارئ التى يعيش العالم فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك كون الله قد خلق البشر من أجل الشراكة والأخوة.

وقال بابا الفاتيكان، فى تغريده عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "إن الله قد خلقنا من أجل الشركة والأخوة.. واليوم أكثر من أى وقت مضى ثبت أن الادعاء بتركيز كل شىء على ذواتنا وجعل الفردانية المبدأ التوجيهى للمجتمع، هو مجرد وهم.. لكن علينا أن نتنبّه لأنه من السهل جدًّا أن نسقط مجدّدًا فى هذا الوهم مع انتهاء حالة الطوارئ هذه".