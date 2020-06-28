شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن ترخيص أول مصنع للأدوية فى مملكة البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بمملكة البحرين، مؤتمراً صحافياً اليوم، عن طريق تقنية الاتصال المرئي عن بعد، بمناسبة الاعلان عن ترخيص أول مصنع للأدوية والمستحضرات الصحية في مملكة البحرين، وذلك بمشاركة الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية والدكتور رياض محمد العشبان الرئيس التنفيذي لمصنعي البحرين فارما وجلف بايوتك، حيث تم تسليم شهادة ترخيص المصنع الأول من نوعه في المملكة، بحضور رئيس قسم تنظيم الصيدلة في الهيئة رؤيا العباسي وممثلي الصحف المحلية.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، أكدت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة أنّ الهيئة وبتوجيهات مستمرة من الملك والحكومة ، تقدم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين في مجال القطاع الصحي، حيث تمكنت الهيئة من خلال المبنى الجديد من فتح مكتب خاص للمستثمرين ووضع منصة الكترونية خاصة لهم لتوفير كافة الدعم لشرح آلية فتح المؤسسات الصحية ونوعية الاستثمارات المطلوبة وكذلك ومتابعة الاستثمارات وتيسير إجراءاتها.

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وأوضحت الدكتورة الجلاهمة أن الهيئة ترحب بافتتاح هذين المصنعين في مملكة البحرين، حيث سيشكلان قيمة مضافة لقطاع الأدوية في المملكة، مبينة بأنّ الهيئة استقبلت أكثر من 400 استفسار من مستثمرين من داخل وخارج مملكة البحرين، مشيرة إلى أنّ فريق الهيئة يدرس في الوقت الراهن مع المستثمرين تلك المشاريع ومدى مواءمتها مع الاشتراطات الصادرة للاستيفاء باشتراطات الجودة والسلامة.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمصنعي البحرين فارما وجلف بايوتك إنه من المقرر أن ينتج مصنع البحرين فارما، وهو استثمار سعودي، المستحضرات الصيدلية على شكل شراب أو كبسولات رخوية، فيما سينتج مصنع جلف بايوتك، الأدوية التي تعطى عن طريق الحقن وتغطي جميع الأدوية الضرورية لحالات الطوارئ.

وأشاد الدكتور العشبان بالإجراءات الميسرة والتسهيلات التي قدمتها مملكة البحرين بشكل عام والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بشكل خاص لتسهيل إنشاء المصنعين.