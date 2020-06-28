كورونا.. وفاتان في الإمارات وإصابات بالصومال وليبيا

عواصم عربية /الخليج 365
سجلت الإمارات، الأحد، حالتي وفاة بكورونا، فيما رصد الصومال 16 إصابة بالفيروس، وليبيا 14، وفق بيانات رسمية.
وأفادت الصحة الإماراتية، في بيان، بتسجيل حالتي وفاة، و437 إصابة، فيما تعافى 577 مريضا.
وأضافت الوزارة، أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 47 ألفا و797، بينها 313 وفاة، و36 ألفا و411 حالة تعاف.
وفي الصومال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 16 إصابة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألفين و894، منها 90 وفاة، و868 حالة شفاء.
وفي السياق، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا (حكومي)، 14 إصابة بكورونا، وتعافي 29 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكر المركز، في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت بذلك إلى 727، بينها 18 وفاة، و171 متعاف.
وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم، حتى عصر الأحد، 10 ملايين و147 ألفا، توفي منهم أكثر من 502 ألف، وتعافى ما يزيد على 5 ملايين و499 ألفا، وفق موقع "Worldometers".
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