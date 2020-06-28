كورونا.. 98 وفاة بالعراق و4 في البحرين

بغداد - المنامة/ الخليج 365

أعلن العراق، الأحد، تسجيل 96 وفاة بكورونا، فيما رصدت البحرين 4 وفيات.

في العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 96 وفاة بكورونا، و2.140 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 1.184 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 45 ألفا و402، منها 1.756 وفاة، و21 ألفا و122 حالة تعاف.

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وفي البحرين، ذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 4 وفيات، و724 إصابة، و636 حالة تعاف.

والأحد قالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الإصابات بلغ 25 ألفا و267، بينها 82 وفاة، و19 ألفا و781 حالة تعاف.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى عصر الأحد، 10 ملايين و130 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 502 ألف، وتعافى أكثر من 5 ملايين و495 ألفا، وفق موقع "worldometers" المختص برصد تطورات الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.