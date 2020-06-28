"مخلب النمر".. ضبط أسلحة وذخائر للإرهابيين شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365

ضبطت القوات التركية المشاركة في عملية "مخلب النمر"، كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر، داخل مخابئ ومغارات عائدة لإرهابيي منظمة "بي كا كا"، شمالي العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان نشرته الأحد، إن عملية "مخلب النمر" تتواصل بنجاح ضد "بي كا كا"، وفق ما هو مخطط لها منذ انطلاقها في 17 يونيو/ حزيران الجاري.

وأشارت إلى أن القوات المشاركة في العملية استولت على كمية من الأسلحة والذخائر داخل 24 مخبأ ومغارة في منطقة "حفتانين"، بينها قناصات وذخائر مضادة للطائرات.

Advertisements

وفي 17 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر" في "حفتانين"، ضد عناصر "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وتعتبر هذه العملية الثانية شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت فجر 15 من الشهر نفسه.

يذكر أن "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات، وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.