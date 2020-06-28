كورونا.. 40 وفاة بالسعودية وواحدة في لبنان

الرياض - بيروت/الخليج 365

أعلنت السعودية، الأحد، تسجيل 40 وفاة بكورونا، فيما رصد لبنان وفاة واحدة بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة السعودية بتسجيل 40 وفاة، و3 آلاف و989 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي ألفين و627 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 182 ألفا و493؛ منها ألف و551 وفاة، و124 ألفا و755 حالة تعاف.

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وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة واحدة، وإصابة 21، إضافة إلى تعافي 33 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألف و740؛ منها 34 وفاة، وآلف و134 حالة تعاف.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى ظهر الأحد، 10 ملايين و114 آلاف، توفي منهم ما يزيد على 501 ألف، وتعافى أكثر من 5 ملايين و484 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".

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