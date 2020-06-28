شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حالة.. هكذا تسبب شاب في نقل عدوى «كورونا» لزوجته وطفليه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوصت “وزارة الصحة”، بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”. وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” أنه بسبب زيارة شخص لأصدقائه بشكل متكرر دون التقيد بالإجراءات الوقائية اكتسب شاب العدوى دون أعراض ونقلها لزوجته وطفليه. وكانت الوزارة قد أكدت على ضرورة التقيد بالإجراءات الصحية ومنها ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي.

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