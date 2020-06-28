وعبر الصفحة الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، نشر المتحدث الرسمي مقطع فيديو يظهر المستشفى والتجهيزات التي قامت بها القوات المسلحة. يذكر أن وزارة الصحة المصرية، أعلنت أمس السبت، عن تسجيل 1168 حالة إصابة بفيروس كورونا، مع تسجيل 88 حالة وقاة جديدة، مؤكدة وجود جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى ميداني في مصر بقدرة 4000 سرير... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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