© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
وتدرس اللجنة الفنية لامتحان الديناميكا حاليا توزيع درجة السؤال على باقي الامتحان حتى لا يضار أي طالب، مع إحالة واضعي الامتحان للتحقيق.
ومن ناحية أخرى أكدت وزارة التربية والتعليم، استمرار تطبيق كل الإجراءات الصحية للوقاية من كورونا داخل لجان الامتحانات، على رأسها تعقيم اللجان باستمرار، إضافة إلى تسليم الطلاب كمامات، مشددة على أن ضوابط حماية الطلاب لن تقل حتى انتهاء الامتحانات.
كانت هذه تفاصيل خبر سؤال بلا إجابة في امتحان للثانوية العامة بمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.