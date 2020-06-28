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سؤال بلا إجابة في امتحان للثانوية العامة بمصر

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© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH

وحسب "بوابة الأهرام" كشف مصدر مسؤول بالوزارة أن السؤال اختياري، وواضع السؤال لم يضع الإجابة الصحيحة ضمن الاختيارات التي جاءت كلها خطأ، ويختلف ترتيب السؤال في كل نموذج، ففي نموذج أ يقع السؤال رقم 9، والسؤال رقم 5 في نموذج ب، رقم 15 في نموذج د.

وتدرس اللجنة الفنية لامتحان الديناميكا حاليا توزيع درجة السؤال على باقي الامتحان حتى لا يضار أي طالب، مع إحالة واضعي الامتحان للتحقيق.

ومن ناحية أخرى أكدت وزارة التربية والتعليم، استمرار تطبيق كل الإجراءات الصحية للوقاية من داخل لجان الامتحانات، على رأسها تعقيم اللجان باستمرار، إضافة إلى تسليم الطلاب كمامات، مشددة على أن ضوابط حماية الطلاب لن تقل حتى انتهاء الامتحانات.

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