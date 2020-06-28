ابن زايد وكبير مستشاري السياسات الخارجية الأمريكي يبحثان الأوضاع في المنطقة

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، عبر صفحتها الرسمية، "تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وخلال اللقاء، دان الشيخ عبد الله بن زايد "تدخل إيران وحلفائها المستمر في شؤون الدول العربية"، وأكد على العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع بلاده والولايات المتحدة، والحرص على دفع آفاق التعاون المشترك، للقضاء على التطرف بكافة أشكاله.
من جانبه، نوه هوك بمتانة العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تجمع البلدين، والعمل المستمر من أجل تعزيز التعاون الاستراتيجي في المجالات كافة.
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