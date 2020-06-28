وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يكشف سبب اختراق "حزب الله" للحدود

وأجرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء أول أمس الجمعة، حوارا مع ليبرمان، ذكر من خلاله أن وزير الدفاع الإسرائيلي أعرب عن قلقه من الحدود الشمالية لبلاده مع لبنان، بعد اهتمام وانشغال الجنود الإسرائيليين بحكايا وقصص "الجدة"، بدلا من الاهتمام بتأمين تلك الحدود.
وأكد ليبرمان أن معنى اختراق 13 سودانيا الحدود الإسرائيلية من الجانب اللبناني، وتجول أحدهم لثلاث ساعات كاملة في المنطقة الشمالية، جرس إنذار وإضاءة مصابيح حمراء من قبل حزب الله اللبناني للجيش الإسرائيلي.
وأشار أفيغدور ليبرمان إلى أن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، قد وجه "كارت أصفر" للحكومة الإسرائيلية، بتلك الأفعال، والتي يقصد بها اختراق وتسلل البعض من الحدود اللبنانية الإسرائيلية المشتركة.
وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، أن القيادة الشمالية لبلاده، اليوم، تعاني من الغرور غير الضروري، مشددا على ضرورة الاستفادة من هذه الأحداث، ودراسة المشاكل واستخلاص الدروس المستفادة.
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