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وأكد قضماني أن "المشاتل التابعة للوزارة أنتجت الموسم الماضي 74527 غرسة كرز مطعم تم بيعها للفلاحين بأسعار رمزية 300 ليرة كنوع من الدعم لهم لافتاً إلى أن خطة هذا العام هي إنتاج 104 آلاف غرسة كرز مطعم".
كانت هذه تفاصيل خبر حوالي 50 ألف طن... سوريا الأولى عربيا والسادسة عالميا بإنتاج الكرز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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