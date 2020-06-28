مصر... فيروس كورونا يصل ذروته وتحذيرات من زيادة الإصابات

وأوضح الحداد أن هناك تخوف أن تزيد الأعداد الفترة المقبلة مع تخفيف قيود مواجهة فيروس كورونا وفتح المقاهي والمطاعم والأندية، وذلك في تصريحات تلفزيونية.
وتابع "الفترة القادمة لابد أن نكون أكثر حرصا مما قبل ذلك"، موضحا أنها فترة الذروة.
وشدد على ضرورة التزام المواطنين بصورة أكبر بالإجراءات الاحترازية الفترة الحالية.
وأوضح، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن ارتداء الكمامة لو لم يمنع من الإصابة بالفيروس، فأنه سيقل حجم الفيروسات التي ستدخل الجسم، مضيفا: "الفيروس في ذروته، وإن قلت حدته ولكنه مازال خطيرا، وتخفيف قيود مواجهة كورونا إجراء اقتصادي ويجب للمواطنين الالتزام بالكمامات".
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