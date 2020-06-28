شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 6 أطنان حشيش وأسلحة نارية فى المغرب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات المغربية، ضبط حوالى 6 أطنان من مخدّر الحشيش في الصحراء الغربية في عملية أمنية أوقفت خلالها 14 شخصاً، بينهم موريتاني وسنغالي، وصادرت أسلحة نارية.

ووفقا لصحيفة العين الإماراتية، أشار بيان للمديرية العامة للأمن الوطني إلى أن الشرطة القضائية بتنسيق مع الدرك الملكي ضبطت "5 أطنان و894 كيلوجراماً من مخدّر الشيرا (الحشيش)"، في منطقة تبعد نحو 30 كيلومتراً عن مدينة العيون بالصحراء الغربية.

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وأضاف البيان أن العملية أسفرت أيضاً عن توقيف 14 شخصاً، بينهم موريتاني وسنغالي، "للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار الدولي في المخدّرات والمؤثّرات العقلية وحيازة أسلحة نارية".

وبحسب البيان فقد تم خلال العملية ضبط "سلاح كلاشينكوف و3 خزنات تضم 66 عياراً نارياً، وبندقية صيد و114 خرطوشة"، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء وعبوّة غاز مسيل للدموع و3 سيارات رباعية الدفع وهاتفين للاتصال عبر الأقمار الاصطناعية ومبالغ مالية.

وتم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين لبحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد مستوى تورط كل واحد من الأشخاص الموقوفين، فضلا عن رصد الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية على الصعيدين الوطني والإقليمي.