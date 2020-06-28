شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع وزارى عربى لدعم الفئات الضعيفة أثناء جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ، اليوم الأحد ، إعداد إطار عربي استراتيجي للحماية الاجتماعية في الأوبئة، مؤكدا على أولوية مساندة الأشخاص من الفئات الضعيفة، وعلى دعم دور الأسرة وتوفير كافة الإمكانات التي تمكن من اجتياز تلك الأزمة المتزامنة مع جائحة (كوفيد 19).
جاء ذلك في ختام الاجتماع الطارئ للمجلس الذي عقد اليوم عبر تقنيات "الفيديو كونفرانس"، وذلك بناءً على طلب الأردن بصفته رئيساً للدورة الحالية التاسعة والثلاثين للمجلس، لمواجهة الآثار الاجتماعية والإنسانية لجائحة (كوفيد 19)، وذلك بمشاركة واسعة من وزراء الشؤون الاجتماعية ورؤساء الوفود الدول العربية.
وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد بالجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية ، أن الوزراء قد تفاعلوا بإيجابية شديدة للتعاون في إطار منظومة جامعة الدول العربية، أو على المستوى الثنائي لإحتواء جائحة (كوفيد 19) في المنطقة والتخفيف من آثارها الاجتماعية والإنسانية الناتجة عن الإجراءات الاحترازية التي أتخذتها الدول العربية.
وأعلنت أبو غزالة عن إصدار المجلس لبيان مهم في هذا المجال تحت عنوان "التعامل مع تبعات جائحة كوفيد 19"، وذلك بعد أن عرض الوزراء تجربتهم في مواجهة الجائحة وتبعتها، وفي ضوء ما تم طرحه من صعوبات فنية ومادية وغيرها من الصعوبات.
وأوضحت أن البيان أشتمل على عدد من الخطوات العملية المقترح تنفيذها على مستوى مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وعلى المستوى الوطني من جانب آخر، مشيرة إلى أن البيان ركز على الفئات الضعيفة وخاصة في ظل ازدياد نسب الفقر بمختلف أبعاده والتوقع باستمرار هذه الزيادة في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الجائحة بالإضافة إلى التحديات الأخرى.
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