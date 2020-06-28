كورونا.. 4 وفيات بالكويت و750 إصابة في قطر

الكويت - الدوحة / الخليج 365

أعلنت الكويت، الأحد، تسجيل 4 وفيات بكورونا، فيما شخصت قطر 750 إصابة بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية بتسجيل 4 وفيات، و551 إصابة، إضافة إلى تعافي 908 مرضى.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 44 ألفا و942، منها 348 وفاة، و35 ألفا و730 حالة تعاف.

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وفي قطر، سجلت وزارة الصحة 750 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 1477 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 94 ألفا و413، منها 110 وفيات، و78 ألفا و702 حالة تعاف.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى ظهر الأحد، 10 ملايين و110 آلاف، توفي منهم ما يزيد على 501 ألف، وتعافى أكثر من 5 ملايين و483 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.