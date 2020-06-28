نائب عن حزب الله: تصريحات سفيرة واشنطن اعتداء سافر

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

اعتبر النائب عن حزب الله اللبناني، حسن فضل الله، الأحد، التصريحات الأخيرة للسفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا، "تشكل اعتداء سافرا على سيادة بلدنا وكرامته الوطنية".

ودعا فضل الله في تصريحٍ إعلامي، "السلطات اللبنانيّة وفي مقدمها وزارة الخارجية للتحرك الفوري لإلزام سفيرة الولايات المتحدة، باحترام القانون الدولي، الذي يحدد واجبات الدبلوماسيين، والتزام القوانين اللبنانية النافذة".

والسبت، أعلنت السفيرة الأمريكية، في تصريح متلفز، تلقيها اعتذارا من الحكومة اللبنانية، على خلفية قرار قضائي بمنع وسائل الإعلام المحلية من استضافتها إثر تصريحات "دويلة حزب الله"، لكن وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، نفت في اليوم ذاته تقديم الحكومة هذا الاعتذار.

وفي وقت سابق الأحد، قرر وزير الخارجية اللبناني، ناصيف حتي، استدعاء السفيرة الأمريكية إلى مقر الوزارة، غدًا الاثنين، على خلفية الأزمة.

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والسبت، أصدر قاضي الأمور المستعجلة في مدينة صور (جنوب) محمد مازح، قرارا يمنع بموجبه أي وسيلة إعلامية لبنانية من استضافة السفيرة الأمريكية، ونقل تصريحات عنها.

وجاء القرار القضائي اللبناني، بعد تصريحات للسفيرة الأمريكية، قالت فيه إن "مليارات الدولارات ذهبت إلى دويلة حزب الله، بدل الخزينة الحكومية".

وأعربت عن قلقها البالغ من "حزب الله"، الذي قالت إنه "بنى دولة داخل الدولة في لبنان".

و"حزب الله"، شريك في الحكومة اللبنانية الحالية برئاسة حسان دياب، وتولت السلطة في 11 فبراير/ شباط الماضي، خلفا لحكومة سعد الحريري، التي أجبرها المحتجون على الاستقالة، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر منذ 17 أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.

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