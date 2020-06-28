منظمة حقوقية تطالب السعودية بكشف مصير 5 معتقلين يمنيين

اليمن / الخليج 365



طالبت منظمة حقوقية، الأحد، السلطات السعودية بالكشف "الفوري" عن مصير 5 يمنيين معتقلين لديها، بينهم داعية.



جاء ذلك في بيان صادر عن منظمة "سام للحقوق والحريات" (أهلية مقرها جنيف)، اطلعت عليه الخليج 365.



وقال البيان: "نطالب بالكشف عن مصير الشيخ عبد العزيز الزبيري (داعية يمني) المخفي قسرا في سجون المملكة منذ اعتقاله على يد قوات الأمن السعودية في 20 مايو (أيار) الماضي".

كما طالبت المنظمة بالإفراج عن 4 معتقلين آخرين بينهم الناشط محمد البكاري، المعتقل منذ 8 أبريل/ نيسان 2020.



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وأضافت البيان أن "أسرة الشيخ الزبيري لم تتلق جوابا من السلطات السعودية عن مكان اعتقاله أو أسباب الاعتقال".

وفي الوقت الذي لم تتطرق المنظمة إلى أسباب اعتقال الشيخ الزبيري، قال حساب معتقلي الرأي (تجمع حقوقي سعودي)، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، في 11 يونيو/ حزيران الجاري، إنه "تأكد لنا أن القيادي في حزب الإصلاح اليمني (أكبر حزب إسلامي في البلاد) الشيخ عبد العزيزي الزبيري، رهن الاعتقال التعسفي منذ 20 مايو الماضي، بعد اختطافه من منزله في مكة".



وأضاف: "جاء الاعتقال على خلفية مشاركته منتصف رمضان عبر اتصال فيديو في ندوة دعوية بتركيا، استضافه فيها اتحاد الطلاب اليمنيين".



ولم يصدر تعليق من قبل السلطات السعودية حول بيان المنظمة الحقوقية.

وعادة لا تصدر السلطات السعودية، ردودا حول ما يتم تداوله حول الاعتقالات التي تستهدف بها أمراء ونشطاء مدنيين في المجال الدعوي أو حقوق الإنسان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.