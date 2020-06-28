الخارجية اللبنانية تستدعي السفيرة الأمريكية

بيروت / ريا شرتوني / الخليج 365



استدعت الخارجية اللبنانية، الأحد، السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، احتجاجا على تصريحاتها الأخيرة عن "حزب الله".

والجمعة، قالت شيا، إن "مليارات الدولارات ذهبت إلى دويلة حزب الله، بدل الخزينة الحكومية".



وأعربت السفيرة عن قلقها البالغ من "حزب الله"، الذي وصفته بأنه "بنى دولة داخل الدولة في لبنان".



وقالت الوكالة الوطنية (رسمية)، إن وزير الخارجية ناصيف حتي، استدعى شيا، على خلفية تصريحاتها الأخيرة.



والسبت، أصدر قاضي الأمور المستعجلة في مدينة صور (جنوب) محمد مازح، قرارا يمنع بموجبه أي وسيلة إعلامية لبنانية من استضافة السفيرة الأمريكية، ونقل تصريحات عنها.



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وفيما بعد، أعلنت شيا تلقيها اعتذارا من الحكومة اللبنانية عن قرار قضائي بمنع وسائل الإعلام المحلية من استضافتها.



إلا أن وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، نفت مساء السبت، تقديم اعتذار إلى السفيرة الأمريكية.

وقالت عبد الصمد، لفضائية "الجديد" المحلية (خاصة) إنها "تواصلت مع رئيس الوزراء حسان دياب، والزملاء في الحكومة، وتبيّن أن أحدا لم يعتذر للسفيرة الأمريكية، والحكومة تحترم السلطة القضائية".



واعتبرت الوزيرة أن "قرار القاضي بحق الإعلام استباقي، وهو غير مقبول".



و"حزب الله"، شريك في الحكومة اللبنانية الحالية برئاسة حسان دياب، التي تولت السلطة في 11 فبراير/ شباط الماضي، خلفا لحكومة سعد الحريري، التي أجبرها المحتجون على الاستقالة، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.



ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر منذ 17 أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.

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